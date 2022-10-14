Окупанти завдають удари по Харкову

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Гороскоп на 14 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День відкриває дивовижні можливості у особистих відносинах, спілкуванні та фінансових справах. Зберігайте в душі рівновагу - і успіх буде на вашому боці.

Прогноз погоди у Харкові на 14 жовтня Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.