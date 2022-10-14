Окупанти завдають удари по Харкову

Близько першої години дня 14 жовтня військові рф завдали ударів по Харкову.
Про обстріл Харков повідомив у своєму Телеграм-каналі Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ,
«Четыре «прилета» в Харькове», – написав він.
Пізніше мер додав, що в місті пролунали ще декалька вибухів.
Містян закликаюсь перебувати в укриттях.
Подробиці - згодом.
Нагадаємо, ввечері 13 жовтня окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та області.
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День відкриває дивовижні можливості у особистих відносинах, спілкуванні та фінансових справах. Зберігайте в душі рівновагу - і успіх буде на вашому боці.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
У п’ятницю, 14 жовтня, в Україні відзначатимуть День захисників та захисниць України, 80-ту річницю створення УПА та День українського козацтва.
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