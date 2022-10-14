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14.10.2022  13:18   Рита Парфенова

Окупанти завдають удари по Харкову

Близько першої години дня 14 жовтня військові рф завдали ударів по Харкову.


РЕДПОСТ

Про обстріл Харков  повідомив у своєму Телеграм-каналі Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ,

«Четыре «прилета» в Харькове», – написав він.

Пізніше мер додав, що в місті пролунали ще декалька вибухів.

Містян закликаюсь перебувати в укриттях.

Подробиці - згодом.

Нагадаємо, ввечері 13 жовтня окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та області.

 

Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, игорь терехов, хова, агрессия россии
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