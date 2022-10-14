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14.10.2022  08:07   Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову: без пожеж, але з відключенням світла

Ввечері 13 жовтня окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та області.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова, по місту було мінімум два прильоти. У деяких районах міста проблеми із електропостачанням.

Влучання малои місце у Холодногірському районі Харкова, без потерпілих, зазнавич голова ХОВА Олег Синєгубов. По області є пошкодження критичної інфраструктури, можливі тимчасові знеструмлення. Енергетики відразу приступили до відновленням світла.

У ранковому зведенні ДУ ДСНС говорится, що близько 21:00 м. Харків та Слобожанська громада піддались ракетному удару. Вражений об'єкт інфраструктури. Пожеж не трапилось.

Наслідки російського чергового терору ще обстежуємо, на місцях працюють профільні служби та правоохоронці.

Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, игорь терехов, хова, агрессия россии
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