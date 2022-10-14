14.10.2022 08:07 Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову: без пожеж, але з відключенням світла

Ввечері 13 жовтня окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та області.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова, по місту було мінімум два прильоти. У деяких районах міста проблеми із електропостачанням.



Влучання малои місце у Холодногірському районі Харкова, без потерпілих, зазнавич голова ХОВА Олег Синєгубов. По області є пошкодження критичної інфраструктури, можливі тимчасові знеструмлення. Енергетики відразу приступили до відновленням світла.



У ранковому зведенні ДУ ДСНС говорится, що близько 21:00 м. Харків та Слобожанська громада піддались ракетному удару. Вражений об'єкт інфраструктури. Пожеж не трапилось.



Наслідки російського чергового терору ще обстежуємо, на місцях працюють профільні служби та правоохоронці.