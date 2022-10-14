14.10.2022 07:30 Рита Парфенова

14 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У п’ятницю, 14 жовтня, в Україні відзначатимуть День захисників та захисниць України, 80-ту річницю створення УПА та День українського козацтва.

В українському календарі День захисника України з'явився у 2014 році замість скасованого радянського 23 лютого. Наступного року його зробили вихідним днем, а у серпні 2021-го перейменували на День захисників та захисниць України. Це зроблено для того, щоб висвітлення ролі військовослужбовців у захисті України було ґендерно збалансованим.

Дата 14 жовтня обрано не випадково. Цього дня православні відзначають одне з великих свят – Покрова Пресвятої Богородиці. Мати Божа вважалася захисницею та покровителькою запорізьких козаків, і українське військо історично вшановувалося 14 жовтня.



У сучасній Україні з 1999 року у свято Покрови відзначається День українського козацтва.



А ще 14 жовтня – Всесвітній день стандартів. Саме цього дня 1946 року у Лондоні у приміщенні Інституту цивільних інженерів відкрилася конференція національних організацій зі стандартизації. 25 країн, включаючи СРСР, було представлено 65 делегатами. Результатом їхньої роботи стало заснування нової Міжнародної організації зі стандартизації – ISO (від грецького слова isos – рівний).



У багатьох країнах світу у другу п'ятницю жовтня святкують Всесвітній день яйця. Свято всіх любителів яєць, омлетів, запіканок та глазурі затверджено у 1996 році на пропозицію Міжнародної яєчної комісії.

Також цього дня

У 1770 роцs заснована Олександрівська фортеці (з 1806 р. — м. Олександрівськ, з 1921 р. — м. Запоріжжя).



1843 – вперше прозвучав «Весільний марш» Мендельсона. Сталося це на прем'єрі вистави «Сон літньої ночі» за п'єсою Шекспіра. Перший раз як весільний марш Мендельсона був використаний під час вінчання Дороті Карью і Тома Деніела у церкві св. Пітера у Тівертоні (Великобританія) 2 червня 1847 року. Однак широку популярність цей марш набув через 15 років - після виконання його 25 січня 1858 на весіллі прусського короля Фрідріха Вільгельма IV та англійської принцеси Вікторії Адельгейди, старшої дочки королеви Вікторії.



1851 – у Лондоні засновано англійське інформаційне агентство Рейтер – одне з найбільших інформаційних агенцій світу.



1890 – народився Дуайт Девід Ейзенхауер, американський військовий та державний діяч, Президент США (1953–1961 рр.) (пом. 1969).



1921 – у Києві розпочав роботу перший Всеукраїнський собор Української автокефальної православної церкви.



1927 – народився Роджер Мур, англійський актор, один із виконавців ролі Джеймса Бонда («Живи і дай померти» (1973), «Людина із золотим пістолетом» (1974), «Шпигун, який мене любив» (1977), «Місячний гонщик» »(1979), «Тільки для твоїх очей» (1981), «Восьминіжка» (1983), «Вигляд на вбивство» (1985)).



1940 – у Харкові народився Лесь Сердюк. 1961 р. закінчив Харківський театральний інститут. 1961–64 – актор Харківського академічного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, 1964–65 – Ризького ТЮГу, 1966–70 – Київського академічного театру російської драми ім. Лесі Українки, з 1970 р. – Київської кіностудії ім. О. Довженка.



1942 – створено Українську повстанську армію (УПА).



1962 - американський літак-розвідник виявляє радянські ракети на Кубі, початок Карибської кризи.



1980 – народився Бен Уїшоу, британський актор («Парфумер: Історія одного вбивці», «Хмарний атлас»).



1989 – народилася Міа Васіковська, австралійська актриса польського походження («Джейн Ейр», «Аліса в країні чудес»).



1993 – прийнято конституцію Криму.



2001 – у Рівному відкрито пам'ятник Сімону Петлюрі.



2006 – керівництво Академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного заведено у цей день відзначати день видового військового навчального закладу Сухопутних військ.

Прикмети дня

Покров день у народі вважався важливим святом, обов'язково йшли до храму всією сім'єю – помолитися Пресвятій Богородиці, попросити її про благополуччя.



Як і більшість церковних свят, цього дня не прийнято працювати, займатися домашніми справами. Не можна шити, вишивати.



За старих часів з Покрова починався час весіль. Дівчата цього дня ходили до церкви молитися, щоби Господь послав їм добрих наречених. Казали: яка з дівчат раніше цього дня свічку у церкві поставить, та й заміж раніше вийде.



Свято здавна пов'язували з початком зими і присвячували йому приказки: "На Покров земля снігом покривається, морозом одягається", "На Покров до обіду - осінь, а після обіду - зима-зима".

Іменини відзначають:

Георгій (Єгор, Єгор, Юрій), Іван, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Роман, Федір.