14.10.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 14 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День відкриває дивовижні можливості у особистих відносинах, спілкуванні та фінансових справах. Зберігайте в душі рівновагу - і успіх буде на вашому боці.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Сьогодні ви будете войовничо налаштовані до всіх, хто приходить із добрими і не дуже порадами. І все ж таки намагайтеся стримуватися і не доводити ситуацію до конфлікту. До речі, самостійність у рішеннях може позитивно позначитися на справах. Там, де інші зайдуть у глухий кут, знайдете свіже, неординарне рішення.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Можливо, якісь моменти дня можуть вибити ґрунт з-під ніг. А охочих підставити плече поряд не виявиться. Не варто панікувати. Пам'ятайте, що єдина людина, на яку можна повністю покластися, це ви. І тоді розчарувань у сьогоднішньому дні буде значно менше.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Сьогодні все складеться: якщо вам раптом захочеться покомандувати іншими – оточуючі прислухатимуться до ваших слів. Зірки радять зайнятися просуванням своїх проектів та ідей, витрачати день на побутові справи було б непробачною розкішшю.

Рак (22 червня – 23 липня)

Навколишні (у тому числі близькі) будуть постійно відчувати ваше терпіння. Не дивно, що колись чаша переповниться. Щоб цього не сталося, зірки радять випускати пару поступово, не чекаючи, доки вона почне розпирати зсередини.

Лев (24 липня – 23 серпня)

На якісь речі сьогодні вдасться подивитися під новим кутом. Можливо, спливуть нові факти або хтось із оточуючих проявить себе з зовсім несподіваного боку. Безумовно, все це відволікатиме від справ, натомість подарує свіжі враження.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Обережно: ви ризикуєте зарубати на корені якусь цінну ідею. У цьому винні квапливість у прийнятті рішень і небажання вдаватися до деталей. Щоб уникнути запізнілих жалю, їй слід бути відкритими для будь-яких нових думок, проектів та ідей.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

День дозволить у повній мірі розкрити свої організаторські таланти. Поставити перед оточуючими завдання, розподілити обов'язки, підігріти ентузіазм - все це буде вам до снаги. Втім, якщо ведених під рукою не виявиться, організуйте самі себе.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Тримайтеся якнайдалі від пліток та інтриг, щоб не опинитися в них втягнутим. Навколишні зрештою самі розберуться, ваше ж втручання згодом може згубно позначитися на репутації.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Щоб отримати бажаний результат, доведеться діяти виключно обхідними шляхами. Спроба поговорити безпосередньо з оточуючими навряд чи до чогось призведе. А ось такі партизанські методи, як чутки та натяки, виявляться дуже ефективними.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Вам може надійти несподівана, але дуже приваблива пропозиція. І перш ніж погоджуватися, необхідно ретельно зважити всі «проти» та «за». Тільки вникнувши в деталі і прорахувавши свою вигоду з калькулятором в руках, зможете прийняти правильне рішення.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Сьогодні ви відчуєте приплив сил. Добре, якщо в запасі є пара-трійка невирішених завдань: він має шанс блискуче здійснити навіть безнадійні задуми і плани. Втім, згортаючи гори, постарайтеся все-таки не перестаратися. Як то кажуть, все добре, що в міру.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Ви здатні здивувати оточуючих несподіваним підходом до якогось питання. Можливо, навіть вдасться запропонувати витончене вирішення проблеми, над якою безуспішно билося багато людей.