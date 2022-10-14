14.10.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 14 жовтня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +6°...+7°C (відчувається як +7°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 68%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 23%. Температура повітря +10°...+11°C (відчувається як +11°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 52%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +9°...+7°C (відчувається як +10°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 47%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Народні прикмети

Цього дня наші пращури вперше зустрічали зиму.

Особливу увагу приділяли вітру: якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі – зима буде холодною; з півдня – теплою; із заходу - до сніжної зими; а якщо вітер мінливий, то й зима буде перепадистою.

