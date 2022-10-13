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13.10.2022  21:28   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов повідомив про обстріл Харкова

Від удару окурантів по Харкову виникли проблеми с электрозабезпеченням містян.


Ігор Терехов повідомив про обстріл Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на Телеграм-канал Харківського міського голови Ігоря Терехова, мер міста поінформував про наслідки обстрілу Харкова ввечері.:

" Минимум два прилета по Харькову. В некоторых районах города проблемы с электроснабжением.", - поінформував Ігор Терехов

 

Источник:   Телеграм-канал/Ігор Терехов
 Тэги:  игорь терехов, обстрел, харьков, агрессия россии
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