Ігор Терехов повідомив про обстріл Харкова

Від удару окурантів по Харкову виникли проблеми с электрозабезпеченням містян.
Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на Телеграм-канал Харківського міського голови Ігоря Терехова, мер міста поінформував про наслідки обстрілу Харкова ввечері.:
" Минимум два прилета по Харькову. В некоторых районах города проблемы с электроснабжением.", - поінформував Ігор Терехов
Комментариев: 0
Бажання роз'яснити проблемні питання сьогодні загрожує конфліктами. Якщо з людиною, якою ви цінуєте, намітилися розбіжності, краще день відпочити один від одного.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Щорічно 13 жовтня відзначається Міжнародний день зменшення небезпеки лих.
влажность:
давление:
ветер: