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14.10.2022  08:15   Рита Парфенова

Ворог обстріляв прикордонні селища Харківської області (відео)

Агресор продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених районів Харківської області.

За добу з 13 по 14 жовтня під артилерійський обстріл військових рф потрапили шість населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема на Слобожанському напрямку противник здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Стариця, Гатище, Дворічна та Гряниківка.

Нагадаємо, ввечері 13 жовтня окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та області.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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