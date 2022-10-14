Ворог обстріляв прикордонні селища Харківської області (відео)

Агресор продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених районів Харківської області.
За добу з 13 по 14 жовтня під артилерійський обстріл військових рф потрапили шість населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Зокрема на Слобожанському напрямку противник здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Стариця, Гатище, Дворічна та Гряниківка.
Нагадаємо, ввечері 13 жовтня окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та області.
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