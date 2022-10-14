14.10.2022 08:44 Рита Парфенова

Харків на ранок 14 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 13 на 14 жовтня зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 14 жовтня.

Обидві пожежі від обстрілів трапились у м. Куп‘янську. Загалом горіли 4 торговельні об'єкти на загальній площі понад 300 кв.м. Всі загоряння успішно ліквідовані силами підрозділів ДСНС.

Загалом за добу з 13 по 14 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 оперативні виїзди, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;

4 — для проведення аварійно-рятувальних робіт;

16 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам,

7 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 702 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, ввечері 13 жовтня окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та області.