14.10.2022 08:48 Рита Парфенова

Сьогодні кожен українець став воїном: Ігор Терехов вітає захисників та захисниць України

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем захисника та захисниць України та Покровом Пресвятої Богородиці



ХМР

Шановні захисники та захисниці України, найсміливіші та найвідважніші громадяни України!

Вже вісім років на території нашої країни триває війна, але після повномасштабного вторгнення кожен українець повністю усвідомив міць і силу своєї армії. Ряди ЗСУ поповнили тисячі людей мирних професій, чоловіків та жінок, які стали на захист рідної землі. Багато хто з вас не вважає себе героями, але важко підібрати більш відповідне слово, що описує ваші подвиги та заслуги.

Дорогі воїни, завдяки вам ми живемо у вільній Україні, продовжуємо працювати, будувати плани. Ми радіємо кожному вашому успіху на фронті, але зі смутком усвідомлюємо ціну, заплачену за те, щоб український прапор майорів над містами та селами всієї нашої країни - від Сходу до Заходу, від Півночі та до Півдня.



Не менше ми пишаємось і представниками нашої територіальної оборони, які зберігають порядок та безпеку, захищають Україну від ворожої агресії, тримають свій фронт мужньо та самовіддано.



Сьогодні кожен українець став воїном. Сильна нація бореться за свободу, допомагає всім, хто опинився у біді, дбайливо зберігає пам'ять про подвиги свого народу.



Мільйонна народна армія бореться за мир і спокій у своїй оселі, наближає перемогу.



Хай Покрова Пресвятої Богородиці захистить українців, оберігає наших захисників та захисниць на полі бою, дарує нам щастя та довгоочікуваний мир!