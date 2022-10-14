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14.10.2022  09:17   Рита Парфенова

Внаслідок обстрілів Харківської області поранення отримали вісім людей

Шість чоловік постраждали в Куп'янському районі, по одному - в Ізюмському районі та Чугуївському. У тому числі поранення отримали двоє 16-річних хлопців.

скорая помощь

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

 

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 6 людей в Куп'янському районі, в тому числі 16-річний хлопець. В Ізюмському районі поранення зазнав ще один хлопець 16 років.

Протягом вчорашнього дня ворог масовано обстрілював м. Куп'янськ. Пошкоджено 3 магазини та торговий павільйон, сталися пожежі. Також зі ствольної та реактивної артилерії і мінометів ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.

Близько дев’ятої години вечора під ракетний обстріл окупантів попали Харів та передмістя. В Чугуївському районі 4-ма ракетними ударами пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Попередньо, 1 людина отримала поранення.

Нагадаємо, ввечері 13 жовтня близько 21:00 російські окупанти завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, зафіксовано влучання в дорожне покриття. Без постраждалих.

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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