Внаслідок обстрілів Харківської області поранення отримали вісім людей

Шість чоловік постраждали в Куп'янському районі, по одному - в Ізюмському районі та Чугуївському. У тому числі поранення отримали двоє 16-річних хлопців.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 6 людей в Куп'янському районі, в тому числі 16-річний хлопець. В Ізюмському районі поранення зазнав ще один хлопець 16 років.
Протягом вчорашнього дня ворог масовано обстрілював м. Куп'янськ. Пошкоджено 3 магазини та торговий павільйон, сталися пожежі. Також зі ствольної та реактивної артилерії і мінометів ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.
Близько дев’ятої години вечора під ракетний обстріл окупантів попали Харів та передмістя. В Чугуївському районі 4-ма ракетними ударами пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Попередньо, 1 людина отримала поранення.
Нагадаємо, ввечері 13 жовтня близько 21:00 російські окупанти завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, зафіксовано влучання в дорожне покриття. Без постраждалих.
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