14.10.2022 09:17 Рита Парфенова

Внаслідок обстрілів Харківської області поранення отримали вісім людей

Шість чоловік постраждали в Куп'янському районі, по одному - в Ізюмському районі та Чугуївському. У тому числі поранення отримали двоє 16-річних хлопців.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 6 людей в Куп'янському районі, в тому числі 16-річний хлопець. В Ізюмському районі поранення зазнав ще один хлопець 16 років.



Протягом вчорашнього дня ворог масовано обстрілював м. Куп'янськ. Пошкоджено 3 магазини та торговий павільйон, сталися пожежі. Також зі ствольної та реактивної артилерії і мінометів ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.



Близько дев’ятої години вечора під ракетний обстріл окупантів попали Харів та передмістя. В Чугуївському районі 4-ма ракетними ударами пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Попередньо, 1 людина отримала поранення.



Нагадаємо, ввечері 13 жовтня близько 21:00 російські окупанти завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, зафіксовано влучання в дорожне покриття. Без постраждалих.



