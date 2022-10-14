14.10.2022 10:05 Рита Парфенова

У Харкові після ударів ракетами С-300 залишилося дві вирви на дорозі (фото)

На місці ракетного удару окупантів по Харкову ввечері 13 жовтня прокурори збирають докази збройної агресії рф.





Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.



За даними слідства, 13 жовтня близько 21 години російські військові завдали ракетний удар по Холодногірському району м. Харкова. Зафіксовано влучання в дорожне покриття. Внаслідок цього утворились дві воронки: глибиною 2,5 та 3,5 метри.



Потерпілих та постраждалих немає. Будь-які військові об‘єкти на вказаній території відсутні.



За попередніми даними, російські військові випустили дві ракети типу С-300 з бєлгородської області рф.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Правоохоронці фіксують наслідки та збирають докази збройної агресії рф.



Нагадаємо, ввечері 13 жовтня близько 21:00 російські окупанти завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, зафіксовано влучання в дорожне покриття. Без постраждалих.