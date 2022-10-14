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14.10.2022  10:05   Рита Парфенова

У Харкові після ударів ракетами С-300 залишилося дві вирви на дорозі (фото)

На місці ракетного удару окупантів по Харкову ввечері 13 жовтня прокурори збирають докази збройної агресії рф.

На місці ракетного удару окупантів по Харкову ввечері 13 жовтня

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, 13 жовтня близько 21 години російські військові завдали ракетний удар по Холодногірському району м. Харкова. Зафіксовано влучання в дорожне покриття. Внаслідок цього утворились дві воронки: глибиною 2,5 та 3,5 метри.

Потерпілих та постраждалих немає. Будь-які військові об‘єкти на вказаній території відсутні.

За попередніми даними, російські військові випустили дві ракети типу С-300 з бєлгородської області рф.

На місці ракетного удару окупантів по Харкову ввечері 13 жовтня

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Правоохоронці фіксують наслідки та збирають докази збройної агресії рф.

Нагадаємо, ввечері 13 жовтня близько 21:00 російські окупанти завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, зафіксовано влучання в дорожне покриття. Без постраждалих.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  харьков, прокуратура, агрессия россии
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