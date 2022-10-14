14.10.2022 13:15 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усувають 23 пошкодження на водоводах

Фахівці оперативно усувають аварійні ситуації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 13 жовтня бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 11 пошкоджень на водоводах та упорядкували 7 оглядових колодязів. Зокрема, у Немишлянському районі було оперативно ліквідовано серйозну аварійну ситуацію на магістралі діаметром 300 мм на вулиці Краснодарській.

«Намагаємося негайно реагувати на пошкодження на трубопроводах холодного водопостачання. При цьому в жодному разі не забуваємо і про інші районні об'єкти водопровідного господарства. Систематично детально аналізуємо їх технічний стан, проводимо профілактику, а у разі потреби виконуємо комплексні відновлювальні роботи. Завдяки досвіду та вмінню наших майстрів, а також забезпеченням необхідною спецтехнікою та матеріалами, успішно справляємося з поставленими завданнями. Сьогодні розпочали ремонт водоводу діаметром 600 мм по пр. Льва Ландау», - зазначив начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Немишлянського району Павло Гладков.

Сьогодні, 14 жовтня, бригади АВР Комплексу "Харківводопостачання" проводять ремонтні роботи на 23 пошкоджених ділянках водоводів.

Для економії часу аварійників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал»