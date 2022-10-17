17.10.2022 15:15 Віталій Хінєвіч

Як відбувається навчальний процес у Харківській області та коли канікули-розповіли у ХОВА

На сьогодні в закладах області навчається більше 223 тисяч школярів та 12 тисяч дошкільнят.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.

Повідомляється, що навчальний процес у Харківській області відбувається у дистанційному форматі. У деокупованих районах Харківської області також розпочинається освітній процес, зокрема у Чугуївському районі. В свою чергу школярі Харківської області підуть на канікулі з 24 жовтня.

За пепередньою інформацією, на деокупованих територіях перебувають більше 2500 учнів та 500 вчителів. Завдяки допомозі ЮНЕСКО для вчителів, в першу чергу деокупованих територій, придбають 6 тисяч ноутбуків.

Крім цього, зазначається, що близько 30% навчальних закладів постраждали від рук окупантів. Із 1667 закладів, які працювали в Харківщини до початку бойових дій, на сьогодні зруйновано або пошкоджено 530.

Однак у деяких навчальних закладах уже розпочалися відновлювальні роботи. До робіт приєдналися міжнародні партнери та організації.

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