17.10.2022 18:14 Дмитро Колонєй
Харків'яни проведуть у Польщі Міжнародний хокейний турнир
Організовані харків'янами змагання відбудуться у місті Торунь.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на сайт турніру "Hockey Bayraktar", Міжнародні благодійні хокейні змагання "Hockey Bayraktar" відбудуться 10-13 листопада 2022 року на стадіоні Tor-Tor у місті Торунь (Польща).
Ініціатор проведення благодійного заходу- харківський клуб "Вітяз" під патронатом Харківського міського голови.
За інформацією Департаменту з питань сім'ї, молоді та спорту, захід вже підтримав чеський хокеіст, дворазовий володар Кубка Стенлі та олімпійський чемпіон Домінік Гашек, а також українські та польські блогери з охопленням аудиторії понад 5 млн осіб.
Зібрані кошти спрямують на придбання машин швидкої допомоги, автомобілів для Харківської пожежно-рятувальної служби, на підтримку мешканців Харкова, деокупованих районів Харківської області та на потреби Збройних Сил України.
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