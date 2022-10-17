17.10.2022 18:14 Дмитро Колонєй

Харків'яни проведуть у Польщі Міжнародний хокейний турнир

Організовані харків'янами змагання відбудуться у місті Торунь.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на сайт турніру "Hockey Bayraktar", Міжнародні благодійні хокейні змагання "Hockey Bayraktar" відбудуться 10-13 листопада 2022 року на стадіоні Tor-Tor у місті Торунь (Польща).

Ініціатор проведення благодійного заходу- харківський клуб "Вітяз" під патронатом Харківського міського голови.

За інформацією Департаменту з питань сім'ї, молоді та спорту, захід вже підтримав чеський хокеіст, дворазовий володар Кубка Стенлі та олімпійський чемпіон Домінік Гашек, а також українські та польські блогери з охопленням аудиторії понад 5 млн осіб.

Зібрані кошти спрямують на придбання машин швидкої допомоги, автомобілів для Харківської пожежно-рятувальної служби, на підтримку мешканців Харкова, деокупованих районів Харківської області та на потреби Збройних Сил України.