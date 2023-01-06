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06.01.2023  17:15   Дмитро Колонєй

Хокеїсти з Харкова стали призерами чемпіонату України (фото)

У Харкові нагородили юних спортсменів, які успішно виступили на першості України.

Стали призерами чемпіонату України хокеїсти з Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, за дорученням Харківського міського голови Ігоря  Терехова 6 січня 2023 року відбулося нагородження призерів Чемпіонату України з хокею з шайбою серед юнаків (2009 р. н.). 
 
 
Діти-спортсмени та тренери отримали почесні грамоти від Департаменту мерії. Захід провели в СК "Металіст".
 
 
Нагадаємо, раніше ми писали, що харківська гімнастка стала призеркою Міжнародного турниру
 

Тэги:  хоккей, призері, харьков
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