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06.01.2023  17:56   Василь Голосний

У Харкові заколядували в метрополітені (фото, відео)

В харківському метрополітені учасники та учасниці народного художнього колективу "Скворушка" заспівали колядки та щедрівки.

Харьков, метро, хор
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Пасажири метро були у захваті від виступу дітей, повідомляє РЕДПОСТ.

Народний художній колектив хор "Скворушка" до війни працював на базі КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості". Художній керівник - Юлія Іванова,
хормейстери - Аліна Ткаченко та Орина Бредіхіна.
 

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Тэги:  харьков, рождество, метро, скворушка
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