У Харкові заколядували в метрополітені (фото, відео)

В этот день

Гороскоп на 6 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Те, мимо чого в інший час ви пройшли б, навіть не помітивши, сьогодні може викликати в душі цілу гаму почуттів. З іншого боку, легше звичайного даватиметься робота, яка потребує підвищеної концентрації уваги.

Прогноз погоди у Харкові на 2 січня Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.