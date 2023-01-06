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06.01.2023  18:23   Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть кібершахрая, який ошукав людей та купив криптовалюту

Обвинувальний акт вже відправлено до суду Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, в лютому 2021 року обвинувачений погодився на пропозицію підзаробити за допомогою афери. Він розсилав у месенджері фішингові посилання для придбання квитків на виставу в театрі. А колі він одержав доступ до даних банківських карток потерпілих, переказував з них кошти на картку своєї знайомої. 
 
У подальшому чоловік, аби приховати походження коштів, «зароблених» шахрайством, придбав криптовалюту. 
 
Наразі встановлено два епізоди кримінальних правопорушень, вчинених обвинуваченим. 
 
 
Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.
 
Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
Нагадаємо,що раніше ми писали про псевдоволонтерку, яка ошукала бабусю на Харківщині.
 

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
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