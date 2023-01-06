    
Главная Новини Харкова Армія Окупати обстріляли 12 населених пунктів Харківщини
06.01.2023  18:53   Дмитро Колонєй

Окупати обстріляли 12 населених пунктів Харківщини

Оперативна інформація станом на вечір 6 січня 2023 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


Окупати обстріляли 12 населених пунктів Харківщини
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, противник обстріляв за добу 12 населених пунктів Харківщини.
 
На Слобожанському напрямку ворог в обороні. Окупантами обстріляно райони 7 населених пунктів Харківщини: Стрілеча, Красне, Амбарне, Бугруватка, Гатище, Зелене та Одрадне.
 
На Куп’янському напрямку противник  безуспішно намагається покращити тактичне положення. Під вогневий вплив ворога потрапили райони 5 населених пунктів Харківської області. Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне.
 
 
Нагадаємо раніше ми писали, що ворог безуспішно намагається покращити тактичне положення на Харківщині.
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.01 Суспільство Харківські правоохоронці сіли за кермо нових службових авто (фото, відео) 06.01 Армія Воєнна розвідка попереджає про можливі провокації окупантів на Харківщині 06.01 Надзвичайні події Правоохоронці розповіли про наслідки ворожого обстрілу Харківської області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 