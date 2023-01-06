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06.01.2023  19:10   Дмитро Колонєй

У Харкові поновлено висадку та посадку пасажирів на станції метро «Університет»

Відновлено звичайний режим роботи Салтівської лінії метро у Харкові.


Міськрада
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у Харкові, після проведення святкових концертів, поновлено висадку та посадку пасажирів на станції метро «Університет» Салтівської лінії метрополітену.
 
Нагадаємо, раніше ми писали, що Укрзалізниця призначила додаткові рейси на різдвяний вікенд.
 

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  метро, график роботы, харьков
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