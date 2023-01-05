Найзапекліші бої відбудуться навесні, а РФ може залишитися без ядерної зброї

05.01.2023 14:42 Дмитро Колонєй

Про це поінформував очільник ГУР Кирило Буданов.

Найгарячіші бої за визволення України розпочнуться у березні, підкресливши, що "наша мета – і ми її досягнемо – це повернення до кордонів 1991 року, до України, визнаної усіма суб'єктами міжнародного права».

Дії керівництва РФ можуть привести до її денуклеаризації світовим співтовариством або, міжнародного нагляду за її ядерним арсеналом.

Що ж до майбутнього країни-терориста, на його думку, є кілька сценаріїв, але не треба боятися її перетворення, це лише піде на користь усьому світу. Росіяни більше не військова загроза світу, це просто вигадка.

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Атаки продовжаться й будуть просуватися все далі і далі вглиб території країни-агресорки. Щодо відповідальності України у цих ударах, генерал-майор Кирило Буданов зможе дати коментар лише після закінчення війни.

Є надія на постачання американських бойових машин «Бредлі» до України найближчим часом, що підвищить боєздатність українських підрозділів.

Нагадаємо, раніше ми наводили прогноз воєнної розвідки, що агресор не хоче закінчувати війну та може піти в наступ на Україну з півночі та сходу.