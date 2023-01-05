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05.01.2023  13:55   Віталій Хінєвіч

Юнацький турнір з міні-футболу на призи Ігоря Терехова пройшов у Харківській області

Турнір проходив у Валківській дитячо-юнацькій спортивній школі.

Юнацький турнір з міні-футболу на призи Ігоря Терехова
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
За нагороди Харківського міського голови Ігоря Терехова змагалися команди гравців віком від 10 до 12 років. 
 
Виходячи з результатів турніру переможцем стала команда Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №13, титул віцечемпіона виборола команда Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №9, третє місце посіла команда Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №5, а четверте – команда «Металіст 1925».
 
Почесним гостем заходу став легендарний харківський голкіпер і футбольний тренер Олександр Горяїнов, який визначив найкращого гравця і команду турніру. Ними стали Іван Павленко та ФК «Валки» відповідно.
 
Нагадаємо, 6 січня у Харкові о 13.00 відбудеться вистава для дітей та дорослих «Як хоробрий Кравчик свій страх шукав». 
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, спорт, игорь терехов
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