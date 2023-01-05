05.01.2023 13:55 Віталій Хінєвіч
Юнацький турнір з міні-футболу на призи Ігоря Терехова пройшов у Харківській області
Турнір проходив у Валківській дитячо-юнацькій спортивній школі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
За нагороди Харківського міського голови Ігоря Терехова змагалися команди гравців віком від 10 до 12 років.
Виходячи з результатів турніру переможцем стала команда Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №13, титул віцечемпіона виборола команда Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №9, третє місце посіла команда Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №5, а четверте – команда «Металіст 1925».
Почесним гостем заходу став легендарний харківський голкіпер і футбольний тренер Олександр Горяїнов, який визначив найкращого гравця і команду турніру. Ними стали Іван Павленко та ФК «Валки» відповідно.
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