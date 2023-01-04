04.01.2023 14:25 Віталій Хінєвіч

У Харкові пройде вистава для дітей: подробиці заходу

Культурний захід пройде на паркінгу одного з ТРЦ міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський театр для дітей та юнацтва.

Повідомляється, що 6 січня о 13.00 відбудеться вистава для дітей та дорослих «Як хоробрий Кравчик свій страх шукав». У цілях безпеки захід пройде на паркінгу(-3 поверх) ТРЦ «Nikolsky».

Варто зазначити, що глядачі матимуть можливість познайомитись з головним героєм вистави - хоробрий Кравчик завдяки своїй кмітливості виходить переможцем з будь-яких небезпечних ситуацій, потрапляє у вир неймовірних пригод, зустрічає на своєму шляху друзів, недругів та врешті-решт справжнє кохання, що здатне творити дива.

«Тож чекаємо на Вас і Ваших діточок, щоб подарувати посмішки і незабутні враження, а ще зробити традиційні фотографії з артистами після вистави, міцні обійми та чудовий настрій»,-повідомили в Харківському театрі для дітей та юнацтва.

Потрапити на подію зможе кожен бажаючий абсолютно безкоштовно.