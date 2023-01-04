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04.01.2023  14:25   Віталій Хінєвіч

У Харкові пройде вистава для дітей: подробиці заходу

Культурний захід пройде на паркінгу одного з ТРЦ міста.

вистава
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський театр для дітей та юнацтва.
 
Повідомляється, що 6 січня о 13.00 відбудеться вистава для дітей та дорослих «Як хоробрий Кравчик свій страх шукав». У цілях безпеки захід пройде на паркінгу(-3 поверх) ТРЦ «Nikolsky».
 
Варто зазначити, що глядачі матимуть можливість познайомитись з головним героєм вистави - хоробрий Кравчик завдяки своїй кмітливості виходить переможцем з будь-яких небезпечних ситуацій, потрапляє у вир неймовірних пригод, зустрічає на своєму шляху друзів, недругів та врешті-решт справжнє кохання, що здатне творити дива. 
 
«Тож чекаємо на Вас і Ваших діточок, щоб подарувати посмішки і незабутні враження, а ще зробити традиційні фотографії з артистами після вистави, міцні обійми та чудовий настрій»,-повідомили в Харківському театрі для дітей та юнацтва.
 
Потрапити на подію зможе кожен бажаючий абсолютно безкоштовно.
 
Нагадаємо, школярі створили художній подкаст "Дефіляда: Харків".
 
Источник:   Харківський театр для дітей та юнацтва
 Тэги:  харьков, культура
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