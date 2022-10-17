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17.10.2022  18:46   Дмитро Колонєй

З вівторка не чекайте популярний трамвай на Залютино в Харкові

Ремонт скоротить маршрут трамваю у Харкові.


З вівторка не чекайте популярний трамвай на Залютино в Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Департамент інфраструктури, тимчасово скоротить маршрту трмвай №3 

Де буде заборонено рух трамваїв щодня з 9:00 до 17:00 з 18 до 22 жовтня:

  • по вул. Полтавський Шлях та вул. Залютинській, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине»
Це пов'язано із ремонтом обладнання КП «Харківський метрополітен». 

Трамвай №3 буде ходити так:

  • розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - пров. Рибасівський - вул. Греківська - вул. Університетська - пл. Павлівська - пл. Сергїївська - вул. Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра - розворотне коло «Південний вокзал».
 

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  маршрут, трамвай, харьков, метро
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