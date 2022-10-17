17.10.2022 18:46 Дмитро Колонєй
З вівторка не чекайте популярний трамвай на Залютино в Харкові
Ремонт скоротить маршрут трамваю у Харкові.
З вівторка не чекайте популярний трамвай на Залютино в Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Департамент інфраструктури, тимчасово скоротить маршрту трмвай №3
Де буде заборонено рух трамваїв щодня з 9:00 до 17:00 з 18 до 22 жовтня:
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по вул. Полтавський Шлях та вул. Залютинській, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине»
Це пов'язано із ремонтом обладнання КП «Харківський метрополітен».
Трамвай №3 буде ходити так:
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розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - пров. Рибасівський - вул. Греківська - вул. Університетська - пл. Павлівська - пл. Сергїївська - вул. Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра - розворотне коло «Південний вокзал».
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