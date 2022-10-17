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17.10.2022  19:16   Дмитро Колонєй

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Харківщини (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 17 жовтня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб ЗСУ, противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. 

Протягом поточної доби противник завдав 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 
 
Ударів противника зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них ; Козача Лопань і Стрілеча Харківської області; 
 
Для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва “Shahed -136”.
 
на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Козача Лопань, Огірцеве та Гатище; 
 
В Херсоні окупанти змушені залучати підрозділи росгвардії до інженерного обладнання позицій навколо міста. Одночасно вживаються заходи щодо вивезення колаборантів та їхніх сімей на територію тимчасово окупованої території АР Крим.
 
Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала понад 11 ударів. Підтверджено ураження 10 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 25 ворожих БпЛА “Shahed -136”.
 
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, один район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО, 2 склади боєприпасів та інші військові цілі противника.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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