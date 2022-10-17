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17.10.2022  19:49   Дмитро Колонєй

Харківській трамвай на два дні змінить маршрут

Харківський едектротранспорт об'їжджатиме Плеханівську.


Харківській трамвай на два дні змінить маршрут
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланнмя на Департамент інфраструктури, 8-й трамвай змінятиме маршрут з 9:00 до 16:00 18-19 жовтня 2022 року., що пов'язано з ремонтом трамвайної колії

Рух трамваїв буде заборонено щодня:

  • по вул. Плеханівській, на ділянці від вул. Молочної до вул. Молодої Гвардії .

Трамвай №8 буде курсувати таким чином:

  • частина 1: розворотне коло «602 мікрорайон» - Салтівське шосе - пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – Сабурова дача;
  • частина 2: розворотне коло «вул. Одеська» - пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Плеханівська – остановочний пункт «вул. Польова» (висадка пасажирів) – вул. Молодої Гвардії (посадка пасажирів) – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «вул. Одеська».

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  маршрут, трамвай, харьков
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