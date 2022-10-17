17.10.2022 20:11 Дмитро Колонєй

Сейчас свет есть практически во всех домах города Харькова - Ігор Терехов

Про це мер Харкова поінформував в ефірі національного телемарафону.



Сейчас свет есть практически во всех домах города Харькова - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , Харківський міський голова Ігор Терехов, інформуючи про хід відновлювальних робіт після обстрілів Харкова в ефірі національного телемарафону, зокрема поінформував:

«Утром из-за обстрелов энергетической системы были перебои с электроснабжением. В связи с этим была прекращена работа Харьковского метрополитена, обесточен городской электротранспорт, не было электроэнергии в жилых домах, административных зданиях и наши лечебные учреждения перешли на дизель-генераторы, как и критическая инфраструктура. Так продолжалось в течение трех-четырех часов, после чего мы вместе с энергетиками запустили электроэнергию и начали подавать свет в метрополитен, и он начал работать стабильно, пошли трамваи и троллейбусы, и, соответственно, сейчас свет есть практически во всех домах города Харькова», - повідомив мер міста.

Ігор Терехов зазначив, що КП «Харківські теплові мережі» відновило опалення у лікарнях. За словами міського голови, від того, наскільки російський агресор цинічно руйнуватиме інфраструктуру, залежить, як проходитиме опалювальний сезон.

Також міський голова повідомив, що житловий фонд почнуть опалювати, як тільки цього вимагатимуть погодні умови. Поки що температура повітря дозволяє економити енергоресурси.

Ігор Терехов подякував харків'янам за те, що знизили споживання електроенергії. Також мер повідомив, що в місті з першого дня війни не працює вуличне освітлення, підсвічування будівель, не освітлюються під'їзди будинків.