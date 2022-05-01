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01.05.2022  11:06   Виталий Хиневич

В Харьковской области служитель храма оправдывал агрессию РФ в отношении Украины

Служитель храма в социальных сетях оправдывал русскую агрессию в отношении Украины.

Харьковщина оправдание агрессии РФ
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
Сообщается, что досудебным расследованием установлена причастность служителя храма в Дергачевском районе к оправданию агрессии РФ в отношении к Украине. Мужчина в социальных сетях распространял материал, который оправдывает действия страны агрессора.
 
На данный момент продолжается работа по выявлению и документированию деятельности лиц, причастных к распространению в социальных сетях материалов с отрицанием вооруженной агрессии РФ и ее оправдания.
 
Кроме этого сообщено о подозрении служителю храма по факту оправдания, признания правомерным, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины.
 
Напомним, мошенник из Харькова наживался на желающих эвакуироваться из города.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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