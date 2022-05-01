01.05.2022 11:06 Виталий Хиневич

В Харьковской области служитель храма оправдывал агрессию РФ в отношении Украины

Служитель храма в социальных сетях оправдывал русскую агрессию в отношении Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что досудебным расследованием установлена причастность служителя храма в Дергачевском районе к оправданию агрессии РФ в отношении к Украине. Мужчина в социальных сетях распространял материал, который оправдывает действия страны агрессора.

На данный момент продолжается работа по выявлению и документированию деятельности лиц, причастных к распространению в социальных сетях материалов с отрицанием вооруженной агрессии РФ и ее оправдания.

Кроме этого сообщено о подозрении служителю храма по факту оправдания, признания правомерным, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напомним, мошенник из Харькова наживался на желающих эвакуироваться из города.