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01.05.2022  11:12   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 1 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Коронавирус в Харькове

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 8 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 166 человек. Выздоровело 283 686 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 16 443 человека.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 8 человек (все -  жители города Харькова).

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 30 апреля.

Тэги:  коронавирус, харьков
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