01.05.2022 11:12 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 1 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом в Харькове.





Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 8 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 166 человек. Выздоровело 283 686 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 16 443 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 8 человек (все - жители города Харькова).



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 30 апреля.