Теплосети устраняют повреждения по всему Харькову (фото)

Для выполнения ремонтных работ коммунальщики продолжают сотрудничать с подрядными организациями.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП "Харьковские тепловые сети"
При поддержке подрядной организации "СтройПриват", которые предоставляют технику и персонал, были выполнены подготовительные работы и демонтаж стяжки на ул. Елизарова. Также на ул. Воронихина на участке 6511А до 6511Б был выполнен монтаж и сварка труб, муфтирование.
Подрядная организация "Дивайс" выполнила кронирование, уборку деревьев с трассы, земляные работы и предоставила технику и персонал.
Подрядная организация "МИР" выполнила работы по адресам пр. Героев Сталинграда и пер. Забайкальский.
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