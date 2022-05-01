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01.05.2022  11:31   Рита Парфенова

Теплосети устраняют повреждения по всему Харькову (фото)

Для выполнения ремонтных работ коммунальщики продолжают сотрудничать с подрядными организациями.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП "Харьковские тепловые сети"

При поддержке подрядной организации "СтройПриват", которые предоставляют технику и персонал, были выполнены подготовительные работы и демонтаж стяжки на ул. Елизарова. Также на ул. Воронихина на участке 6511А до 6511Б был выполнен монтаж и сварка труб, муфтирование.

Харьковские тепловые сети Харьковские тепловые сети

Подрядная организация "Дивайс" выполнила кронирование, уборку деревьев с трассы, земляные работы и предоставила технику и персонал.

Харьковские тепловые сети Харьковские тепловые сети

Подрядная организация "МИР" выполнила работы по адресам пр. Героев Сталинграда и пер. Забайкальский.

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Источник:   ХТС
 Тэги:  хтс, харьков
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