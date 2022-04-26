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26.04.2022  14:10   Виталий Хиневич

В Харьковском метрополитене открылась художественная выставка (фото)

На одной из станций метро открылась художественная выставка.

Выставка в Харьковском метрополитене
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Фонд “Професійний розвиток Харкова".
 
Сообщается, что художественные работы создали дети и подростки, которые находятся в метро из-за вражеских обстрелов. На протяжении двух недель, юные художники создавали рисунки на различные темы. Так, на станции метро появились четыре монументальные скульптуры: Воина, Медика, Волонтера и Матери с Детьми.
 
Творческие занятия инициировала артстудия Aza Nizi Maza вместе с проектом “Спільно. Точки зустрічі” который реализует Фонд “Професійний розвиток Харкова" при поддержке ЮНИСЕФ. 
 
По словам основателя студии Николая Коломийца, проект о супергероях современности – акт благодарности всем, кто держится в эти сложные дни и защищает нашу землю.
 
«Эти работы должны создать ощущение подъема, особенно для детей. Если дети в метро создают что-то грандиозное, если они могут превратить целую станцию в настоящую галерею, тогда больше людей поверит в себя и подумает «я тоже могу что-то делать. Наш художественный проект об этом»,- отметил Коломиец.
 
Дети и подростки продолжают работать  над созданием новых художественных работ, которыми украсят станции метро.
 
«Понятно, что метро — место, совершенно непригодное для образования, творчества или отдыха. Поэтому нашим проектом «Спільно» мы стараемся смягчить трудные условия, в которых находятся дети и подростки. Создание детских уголков, проведение образовательных и творческих мероприятий, психологические консультации, привлечение волонтеров для работы с детьми: это то, что мы делаем, чтобы облегчить пребывание в метро для детей и молодежи», — рассказала Марина Ладыженская, образовательная координатор проекта «Спільно. Точки зустрічі».
 
Напомним, ранее в Харьковском метрополитене прошел мастер-класс по живописи.
 

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Источник:   Професійний розвиток Харкова
 Тэги:  метро, художественная выставка, харьков
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