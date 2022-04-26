26.04.2022 14:10 Виталий Хиневич

В Харьковском метрополитене открылась художественная выставка (фото)

На одной из станций метро открылась художественная выставка.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Фонд “Професійний розвиток Харкова".

Сообщается, что художественные работы создали дети и подростки, которые находятся в метро из-за вражеских обстрелов. На протяжении двух недель, юные художники создавали рисунки на различные темы. Так, на станции метро появились четыре монументальные скульптуры: Воина, Медика, Волонтера и Матери с Детьми.

Творческие занятия инициировала артстудия Aza Nizi Maza вместе с проектом “Спільно. Точки зустрічі” который реализует Фонд “Професійний розвиток Харкова" при поддержке ЮНИСЕФ.

По словам основателя студии Николая Коломийца, проект о супергероях современности – акт благодарности всем, кто держится в эти сложные дни и защищает нашу землю.

«Эти работы должны создать ощущение подъема, особенно для детей. Если дети в метро создают что-то грандиозное, если они могут превратить целую станцию в настоящую галерею, тогда больше людей поверит в себя и подумает «я тоже могу что-то делать. Наш художественный проект об этом»,- отметил Коломиец.

Дети и подростки продолжают работать над созданием новых художественных работ, которыми украсят станции метро.

«Понятно, что метро — место, совершенно непригодное для образования, творчества или отдыха. Поэтому нашим проектом «Спільно» мы стараемся смягчить трудные условия, в которых находятся дети и подростки. Создание детских уголков, проведение образовательных и творческих мероприятий, психологические консультации, привлечение волонтеров для работы с детьми: это то, что мы делаем, чтобы облегчить пребывание в метро для детей и молодежи», — рассказала Марина Ладыженская, образовательная координатор проекта «Спільно. Точки зустрічі».

Напомним, ранее в Харьковском метрополитене прошел мастер-класс по живописи.

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