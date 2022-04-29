Станции метро Харькова превратили в сценические подмостки (фото)

На некоторое время перрон Харьковской подземки превратился в самую настоящую сцену, где артисты театра кукол имени Афанасьева представили маленьким жителям метро спектакль с милым названием "Цяточка". Детская история о том, что добро всегда побеждает зло.
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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