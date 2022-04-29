29.04.2022 15:01

Станции метро Харькова превратили в сценические подмостки (фото)

На некоторое время перрон Харьковской подземки превратился в самую настоящую сцену, где артисты театра кукол имени Афанасьева представили маленьким жителям метро спектакль с милым названием "Цяточка". Детская история о том, что добро всегда побеждает зло.

Сами актеры говорят: хотят, чтобы малыши не только культурно развивались, но и отвлеклись от войны, продолжающейся в Украине. И как результат - концерты в подземке дети смотрят с увлечением.

"Как мы и обещали, совместно с проектом "Спільно" от фонда "Професійний розвиток Харкова" у нас начались удивительные истории станциями метро города Харькова. И мы побывали уже почти на всех станциях. Я вижу, что дети радуются. Я вижу, что дети отвлекаются от того, что происходит там, наверху" - рассказывает Оксана Дмитриева, главный режиссёр Харьковского государственного академического театра кукол им. Афанасьева.

В театре говорят, что серию спектаклей начали еще с середины апреля. Репертуар и спектакли адаптировали именно для показа в метрополитене. И работать, говорят харьковские артисты, будут и дальше, уже с другими интересными историями для малышей.

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