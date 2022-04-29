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29.04.2022  15:23   Дмитрий Колоней

Трупы просто привозят и бросают - оккупант о набитых 200-ми ангарах (видео)

Спецслужбы перехватили новые телефонные разговоры захватчиков.


Трупы просто привозят и бросают - оккупант о набитых 200-ми ангарах (видео)
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, российский оккупант, до сих пор не может оправиться от шока и делится со своим другом впечатлениями от войны.
 
«Честно сказать, Россия конкретно стухает. Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и бросают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто», – с ужасом рассказывает захватчик.
 
Он не видит высокой цели в своих действиях: «Тут беспредел идет! Здесь просто непонятно вообще ничего: за что мы воюем, как мы воюем». Оккупант рассказывает о потерях: из 67 военных осталось только 10. А дагестанцы и чеченцы вообще бегут со словами, что «это не их война».
 
Источник:   СБУ
 Тэги:  агрессия россии, трупы солдат, беспредел
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