29.04.2022 14:59 Дмитрий Колоней

В Украине - угроза вспышек инфекционных заболеваний

В Украине проходит Всемирная неделя иммунизации.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ХОГА, из-за войны, продолжающейся на территории Украины, и снижение охвата вакцинацией дети и взрослые рискуют заразиться опасными инфекционными заболеваниями.

Всемирную неделю иммунизации отмечают ежегодно в последнюю неделю апреля. Его цель – способствовать вакцинации для защиты людей любого возраста от инфекционных заболеваний. В этом году неделю иммунизации проводят под лозунгом #LongLifeforAll (#ДолгаяЖизньдляВсех).

За последние месяцы миллионы украинских семей покинули свои дома и оказались в неопределенности, а это значит, что тысячам детей по всей стране не получили жизненно важных доз вакцин, которые защитили бы их от полиомиелита, кори, дифтерии и других опасных для жизни заболеваний. До февраля 2022 года темпы рутинной иммунизации постепенно возвращались к уровню, который был в стране до пандемии.

Впрочем, по состоянию на март 2022 года охват вакцинацией недостаточен. К примеру, по данным Центра общественного здоровья от туберкулеза, вакцинацию от которого проводят в первые дни жизни, привито 16,1% (от годового плана) детей до 1 года. Уровень охвата вакцинацией детей первого года жизни от кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка и полиомиелита достигает всего 15-15,2%. Для гепатита B этот показатель составляет 10,3%.

Сейчас, во время Всемирной недели иммунизации снижение уровня вакцинации в дополнение с продолжающейся в Украине вспышкой полиомиелита ограниченным доступом к средствам гигиены и переполненными пунктами ожидания и транзита создают серьезную угрозу вспышек инфекционных заболеваний.

В последние годы Украина борется с всплеском вспышек инфекций, которые усилились из-за пандемии COVID-19 и войны. В конце 2021 г. в Ровенской и Закарпатской области были зарегистрированы случаи полиомиелита. Два из них привели к параличу. В апреле 2022 г. в стране был зафиксирован случай дифтерии.

Несмотря на то, что во время войны сложно продолжать рутинную вакцинацию, медицинские учреждения по всей стране доступны для внутренне перемещенных лиц. После переезда семьи могут догнать пропущенные жизненно важные прививки детей в любом здравоохранении.

Для того чтобы сделать прививку не нужно подписывать декларацию с врачом во временном месте нахождения. Все данные о вакцинации будут внесены в Электронную систему здравоохранения, поэтому эта информация останется в системе при перемещении. По желанию вы можете получить бумажную справку о проведении вакцинации на месте.

В Украине все дети должны обязательно получить прививку против десяти заболеваний : туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита. Эти вакцины бесплатные, ведь их закупают за государственный счет.

Для всех взрослых нужно каждые десять лет возобновлять прививки от дифтерии и столбняка. Это особенно актуально во время военных действий, ведь как гражданские, так и военные сейчас рискуют получить разнообразные ранения, из-за которых очень легко заразиться смертельно опасным вирусом столбняка.