01.05.2022 10:20 Виталий Хиневич

Чистоту в Харькове поддерживают 133 единицы спецтехники

Харьковские коммунальщики ежедневно поддерживают чистоту городских улиц.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что для поддержания чистоты в Харькове ежедневно работает около 133 единиц спецтехники коммунального предприятия «Комплекс по вывозу бытовых отходов».

Ежедневно с придомовых территорий многоквартирных домов вывозится не менее 6,9 тыс. куб. м твердых бытовых отходов. С территории частного сектора около 1,4 тыс. куб. м мусора ежедневно вывозят 13 автомобилей.

Также около 25 единиц спецтехники вывозят 971 куб. м мусора из бункеров под крупногабаритные отходы. Кроме того, около 28 машин каждый день вывозят 690 куб. м крупногабаритных отходов с земли грузовыми звеньями. Для этого используют самосвалы, погрузчики и грейферы.

Напомним, коммунальное предприятие «ХТС» проводит подготовку сетей к новому отопительному сезону.