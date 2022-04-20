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20.04.2022  15:58   Дмитрий Колоней

В харьковском метро будут проводить детские мастер-классы

В Харькове реализуют новый культурный проект.

Как сообщает РЕДПОСТ, по информации Департамента культуры, проект называется «Будущее мирной Украины!». Его цель - объединить усилия работников библиотек, педагогов школ и профучреждений Харькова, чтобы поддержать горожан во время войны.
 
 
В рамках проекта на станциях метро организуют импровизированные библиотечные пункты, а профессиональные педагоги и художники будут проводить мастер-классы по рисованию для детей.
 
«Миссия работников культуры - поддержать дух харьковчан, которые почти два месяца стойко переносят все тяготы войны. Благодарны всем, кто принял участие и присоединится к городским культурным проектам. Вместе мы - непобедимы!» – подчеркнули в департаменте.
 
Проект реализуется по инициативе Харьковского городского головы Игоря Терехова.
 
Напомним, рарее мы писали о том, что в Харькове заработала библиотека.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  метро, мастер-классы, харьков, агрессия россии, библиотеки
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