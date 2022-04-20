20.04.2022 15:58 Дмитрий Колоней

В харьковском метро будут проводить детские мастер-классы

В Харькове реализуют новый культурный проект.

Как сообщает РЕДПОСТ , по информации Департамента культуры, проект называется «Будущее мирной Украины!». Его цель - объединить усилия работников библиотек, педагогов школ и профучреждений Харькова, чтобы поддержать горожан во время войны.

В рамках проекта на станциях метро организуют импровизированные библиотечные пункты, а профессиональные педагоги и художники будут проводить мастер-классы по рисованию для детей.

«Миссия работников культуры - поддержать дух харьковчан, которые почти два месяца стойко переносят все тяготы войны. Благодарны всем, кто принял участие и присоединится к городским культурным проектам. Вместе мы - непобедимы!» – подчеркнули в департаменте.

Проект реализуется по инициативе Харьковского городского головы Игоря Терехова.

Напомним, рарее мы писали о том, что в Харькове заработала библиотека