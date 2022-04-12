В Харькове заработала библиотека (фото)

Центральная библиотека Слободского района возобновила свою работу и принимает посетителей.
Двери библиотека открыты как для постоянных, так и новых читателей, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент культуры.
По словам посетителей, чтение отвлекает от неприятных мыслей, помогает скоротать время и является лучшим способом успокоить ребенка перед сном.
«Сейчас появилось много свободного времени, прочли уже всю домашнюю библиотеку. Обрадовались, когда узнали, что библиотека открылась, и вот радуемся возможности выбирать книги для досуга», – говорят новые читатели библиотеки.
«А библиотекари, в свою очередь, искренне благодарны нашим читателям, что в такие трудные времена мы все вместе. Ведь известно, что существует много маленьких и простых возможностей расширить свой мир, но любовь к книгам – это лучшее из всех», - отметили в департаменте.
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