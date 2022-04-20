20.04.2022 15:31 Виталий Хиневич

Украинские спасатели тестируют мобильное приложение

Спасатели и мобильные операторы проводят тестирование приложения для украинцев.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС Украины.

Сообщается, что ГСЧС совместно с мобильными операторами Киевстар, Vodafone, lifecell продолжает развертывание системы оповещения с использованием технологии Cell broadcast.

В настоящее время проводится тестирование экстренного оповещения населения с помощью технологии Cell Broadcast. Такое оповещение будет использоваться для оперативного информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий и последовательности действий в этих ситуациях.

В период тестирования на экране телефона абонентов мобильных операторов Киевстар, Vodafone, lifecell могут появляться сообщения над всеми приложениями или заблокированным экраном, которое будет сопровождаться громким сигналом. Об окончании тестового периода и запуске системы абонентов будет дополнительно проинформировано.