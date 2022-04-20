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20.04.2022  15:31   Виталий Хиневич

Украинские спасатели тестируют мобильное приложение

Спасатели и мобильные операторы проводят тестирование приложения для украинцев.

Мобильное приложение
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС Украины.
 
Сообщается, что ГСЧС совместно с мобильными операторами Киевстар, Vodafone, lifecell продолжает развертывание системы оповещения с использованием технологии Cell broadcast.
 
В настоящее время проводится тестирование экстренного оповещения населения с помощью технологии Cell Broadcast. Такое оповещение будет использоваться для оперативного информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий и последовательности действий в этих ситуациях.
 
В период тестирования на экране телефона абонентов мобильных операторов Киевстар, Vodafone, lifecell могут появляться сообщения над всеми приложениями или заблокированным экраном, которое будет сопровождаться громким сигналом. Об окончании тестового периода и запуске системы абонентов будет дополнительно проинформировано.
 
Напомним, в приложении «Дія» стала доступна комплексная функция для внутренне перемещенных лиц.
 
Источник:   ГСЧС Украины
 Тэги:  мобильное приложение. технологии
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