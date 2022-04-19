19.04.2022 17:47 Виталий Хиневич

В «Дії» появилась функция для переселенцев

Через приложение «Дія» можно оформить заявку на получение помощи.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Укринформ».

Сообщается, что в приложении «Дія» стала доступна комплексная функция для внутренне перемещенных лиц. Люди, которые вынуждены были покинуть свой дом, и переехали в другие регионы Украины из-за полномасштабного вторжения россии, могут оформить статус ВПЛ в «Дії» и получить выплату от государства.

В это же время отмечается, что украинцы могут получать ежемесячно 2000 гривен на себя и 3000 гривен на каждого своего ребенка. Деньги можно получить на карту «єПідтримка» и потратить на что угодно (или снять наличные).

Услуга в приложении «Дія» касается только тех людей, которые сейчас находятся в Украине и тех, кто до сих пор не имел статуса ВПЛ. Немного позже появится возможность подать документы на помощь для всех переселенцев.

Что бы пользоваться новой услугой, необходимо обновить приложение «Дія».

Напомним, в Украине сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции будет отображаться в «Дії» дольше обычного срока.