19.04.2022 17:19 Дмитрий Колоней

В Харькове восстанавливают работу альтернативного водообеспечения горожан

Об этом сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводного хозяйства - директор Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , бригады комплекса «Харьковводоснабжение» восстанавливают поврежденные водоразборные колонки и ремонтируют трубопроводы холодного водоснабжения во всех районах города.

По словам Владлена Волкова, организация водоснабжения - приоритетная задача, а подача воды в водоразборные колонки - одно из альтернативных направлений в водообеспечении харьковчан. Поэтому в КП стараются оперативно реагировать на обращения жителей.

«В мирное время, весной и летом, мы перекладывали магистрали, а сейчас выполняем только аварийные ремонты, чтобы быстро устранить возникающие нештатные ситуации и оперативно обеспечивать потребителей водой», - отметил Владлен Волков.

Он сообщил, что ремонтные работы ведутся только днем, поэтому их стараются выполнять быстро и качественно. В частности, вчера бригады завершили восстановительные работы на смотровых колодцах и сетях холодного водоснабжения в Новобаварском, Основянском, Слободском и Киевском районах. А сегодня 19 бригад снова восстанавливают поврежденные сети во всех районах Харькова, ведут земляные и сварочные работы для устранения порывов, восстанавливают смотровые колодцы.

Харьковчане могут оставлять заявки в диспетчерской КП «Харьковводоканал» по номеру тел.: 15-33. Звонки - бесплатные со всех мобильных операторов и стационарных телефонов. Также можно оставить сообщение с просьбой о ремонте на сайте предприятия.