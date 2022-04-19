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19.04.2022  17:19   Дмитрий Колоней

В Харькове восстанавливают работу альтернативного водообеспечения горожан

Об этом сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводного хозяйства - директор Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ,  бригады комплекса «Харьковводоснабжение» восстанавливают поврежденные водоразборные колонки и ремонтируют трубопроводы холодного водоснабжения во всех районах города.
 
По словам Владлена Волкова, организация водоснабжения - приоритетная задача, а подача воды в водоразборные колонки - одно из альтернативных направлений в водообеспечении харьковчан. Поэтому в КП стараются оперативно реагировать на обращения жителей.
 
«В мирное время, весной и летом, мы перекладывали магистрали, а сейчас выполняем только аварийные ремонты, чтобы быстро устранить возникающие нештатные ситуации и оперативно обеспечивать потребителей водой», - отметил Владлен Волков.
 
Он сообщил, что ремонтные работы ведутся только днем, поэтому их стараются выполнять быстро и качественно. В частности,  вчера бригады завершили восстановительные работы на смотровых колодцах и сетях холодного водоснабжения в Новобаварском, Основянском, Слободском и Киевском  районах. А сегодня 19 бригад снова восстанавливают поврежденные сети во всех районах Харькова, ведут земляные и сварочные работы для устранения порывов, восстанавливают смотровые колодцы.
 
Харьковчане могут оставлять заявки в диспетчерской КП «Харьковводоканал» по номеру тел.: 15-33. Звонки - бесплатные со всех мобильных операторов и стационарных телефонов. Также можно оставить сообщение с просьбой о ремонте на сайте предприятия.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  водопровод, колонки, харьков, ремонт
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