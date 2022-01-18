18.01.2022 18:19 Дмитрий Колоней

Коронавирус: бустерная вакцина дает ограниченные результаты по омикрону - итог исследования

У такому выводу пришли израильские ученые.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на MedicalXpress, медицинский центр Clalit в Мевасерет-Сионе заявил, что предварительные исследования показывают, что четвертая доза вакцины против коронавируса обеспечивает лишь ограниченную защиту от варианта омикрона, который свирепствует во всем мире.

Больница Шиба в прошлом месяце начала вводить четвертую вакцину более чем 270 медицинским работникам—154, которые получили вакцину Pfizer-BioNTech, и 120 других, которые получили вакцину Moderna. Все они ранее были трижды вакцинированы вакциной Pfizer-BioNTech.

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В результате обследования после этого мероприятия выяснилось, что в обеих группах наблюдалось

1) увеличилось число антител "немного выше", чем после третьей вакцины в прошлом году.

2) но повышенные антитела не предотвратили распространение омикрона.

"Четвертая вакцина обеспечивает лишь частичную защиту от вируса",-сказал доктор Гили Регев-Йохай, директор отделения инфекционных заболеваний больницы. "Вакцины, которые были более эффективны против предыдущих вариантов, обеспечивают меньшую защиту по сравнению с омикроном".

Исследование будет принято во внимание по мере того, как власти будут обсуждать вопрос о том, следует ли распространять дополнительную кампанию по стимулированию на более широкие слои населения.

Израиль был одной из первых стран, в прошлом году широко вакцинировавших свое население, и прошлым летом стал первой страной, предложившей бустерный укол. Последняя кампания поддержки пожилых израильтян также считается первой в своем роде в мире. Активные усилия Израиля по вакцинации не смогли остановить вспышку омикрона в последние недели. Этот вариант вызвал рекордный уровень инфекции и отправил в больницу все большее число людей, хотя число серьезно больных остается ниже предыдущих волн.

Это также вынудило большое число израильтян отправиться на карантин, что привело к напряжению в школах и на предприятиях.

Омикрон уже доминирует во многих странах и может также заражать тех, кто был вакцинирован или ранее был заражен предыдущими версиями вируса. Однако ранние исследования показывают, что он с меньшей вероятностью может вызвать тяжелое заболевание, чем предыдущий вариант дельта. Вакцинация и бустер по-прежнему обеспечивают надежную защиту от серьезных заболеваний, госпитализации и смерти.

Во вторник правительство Израиля заявило, что сокращает обязательный период карантина с семи дней до пяти дней, чтобы помочь сохранить экономику.

"Это решение позволит нам, с одной стороны, продолжать обеспечивать охрану здоровья населения, а с другой-поддерживать экономику в настоящее время, несмотря на трудности, чтобы мы могли безопасно пережить эту волну", - сказал премьер-министр Нафтали Беннетт.