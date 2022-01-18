    
Главная Новости Харькова Общество ДТП на Окружной: стало известно, как себя чувствуют пострадавшие в Харькове дети
18.01.2022  19:11   Дмитрий Колоней

ДТП на Окружной: стало известно, как себя чувствуют пострадавшие в Харькове дети

Состояние трехлетних двойняшек, травмировавшихся 12 января в ДТП на Окружной дороге Харькова, улучшается.

 
Как  сообщает РЕДПОСТ, по информации вице-мэра Харькова Светланы Горбуновой-Рубан, пострадавшего в аварии мальчика уже отключили от аппарата ИВЛ, а девочку перевели в детское травматологическое отделение городской клинической больницы №17.
 
 
Заместитель городского головы отметила, что девочка адаптирована, хорошо перенесла переезд. Ей сделали все необходимые процедуры, обе ее ножки находятся на вытяжке. При ней находится бабушка. Мальчик - все еще в реанимационном отделении детской нейрохирургии.
 
"Ему тяжело, но его уже отключили от аппарата ИВЛ. Он контактный, уже ест. Надеемся, что все будет хорошо, и нам удастся как можно скорее восстановить состояние здоровья деток. Будем делать для этого все возможное", – отметила вице-мэр.
 
Напомним, ранее мы писали о ДТП 12 января в на Окружной дороге, в котором погибли родители трехлетних двойняшек. Дети с тяжелыми травмами были доставлены в городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова. Городская власть предоставит семье материальную поддержку.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  дтп, авария, харьков, окружная, дети
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.01 Криминал и происшествия ДТП: в Харькове сбивший девушку мужчина обратился к ней через интернет 18.01 Криминал и происшествия На Харьковщине автобус с пассажирами врезался в другой автобус 18.01 Криминал и происшествия Мужчину сбили насмерть на дороге Харькова
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 