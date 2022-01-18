18.01.2022 19:11 Дмитрий Колоней

ДТП на Окружной: стало известно, как себя чувствуют пострадавшие в Харькове дети

Состояние трехлетних двойняшек, травмировавшихся 12 января в ДТП на Окружной дороге Харькова, улучшается.

Как сообщает РЕДПОСТ , по информации вице-мэра Харькова Светланы Горбуновой-Рубан, пострадавшего в аварии мальчика уже отключили от аппарата ИВЛ, а девочку перевели в детское травматологическое отделение городской клинической больницы №17.

Читайте также: На Харьковщине произошло массовое ДТП

Заместитель городского головы отметила, что девочка адаптирована, хорошо перенесла переезд. Ей сделали все необходимые процедуры, обе ее ножки находятся на вытяжке. При ней находится бабушка. Мальчик - все еще в реанимационном отделении детской нейрохирургии.

"Ему тяжело, но его уже отключили от аппарата ИВЛ. Он контактный, уже ест. Надеемся, что все будет хорошо, и нам удастся как можно скорее восстановить состояние здоровья деток. Будем делать для этого все возможное", – отметила вице-мэр.

Напомним, ранее мы писали о ДТП 12 января в на Окружной дороге , в котором погибли родители трехлетних двойняшек. Дети с тяжелыми травмами были доставлены в городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова. Городская власть предоставит семье материальную поддержку.