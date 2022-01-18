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18.01.2022  17:23   Илья Романов

Смерть у мусорного бака: харьковчанин 200 метров не дошел до дома

Происшествие случилось в Индустриальном районе в микрорайоне "Солнечный" 18 января.

Внезапная смерть: в Харькове мужчине стало плохо у дома
 
Как стало известно корреспонденту РЕДПОСТ из собственных источников, труп 61-летнего мужчины обнаружили жильцы дома по проспекту Московскому, 310. Свидетели происшествия рассказали, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения шел по двору и у мусорного бака внезапно упал на землю. Смерть наступила мгновенно.  По предварительной информации у мужчины оторвался тромб.
 
Очевидцы утверждают, что погибший проживал в соседнем доме и не дошел буквально пару сотен метров.
 
На данный момент на месте работают правоохранители и находятся члены семьи умершего. Все обстоятельства происшествия выясняются. Причины смерти мужчины выяснят после вскрытия тела.
 
Ранее сообщалось, что на станции метро "Площадь Конституции" умер мужчина возле эскалатора. Как информирует полиция, смерть наступила внезапно.
 
Тэги:  смерть, труп, харьков
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