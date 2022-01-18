Смерть у мусорного бака: харьковчанин 200 метров не дошел до дома

В этот день

Гороскоп на 18 января для всех знаков Зодиака: что обещают звезды День совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов и предложений.

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 18 января На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утренний мелкий снег днем усилится и будет идти до самого вечера. На дорогах гололедица.