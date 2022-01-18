Помогите найти: в Харькове в дороге на окружную пропал татуированный мужчина на синем ВАЗе (фото)

В Харькове ищут 40-летнего Сергея Баранюка.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", 16 ноября 2022 года из своего дома на Салтовке (624 микрорайон) вышел 40-летний Сергей Баранюк - мужчина среднего телосложения с русыми с сединой волосами и, сев в синий ВАЗ 2109 с госномером АХ 3365 СЕ, отправился на ХТЗ к окружной дороге. с тех пор он пропал.
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Особые приметы - крупные татуировки на груди (в виде церки) и ногах. Всем, кто имеет информацию, просьба обращаться по телефонам 068-777-0-112 или 102.
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День совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов и предложений.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утренний мелкий снег днем усилится и будет идти до самого вечера. На дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
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