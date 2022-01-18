    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Помогите найти: в Харькове в дороге на окружную пропал татуированный мужчина на синем ВАЗе (фото)
18.01.2022  17:07   Дмитрий Колоней

Помогите найти: в Харькове в дороге на окружную пропал татуированный мужчина на синем ВАЗе (фото)

В Харькове ищут 40-летнего Сергея Баранюка.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", 16 ноября 2022 года из своего дома на Салтовке (624 микрорайон) вышел 40-летний Сергей Баранюк - мужчина среднего телосложения с русыми с сединой волосами и, сев в синий ВАЗ 2109 с госномером АХ 3365 СЕ, отправился на ХТЗ к окружной дороге. с тех пор он пропал.

Читайте также: Больше месяца разыскивают девушку, которая вышла из общежития под Харьковом и пропала

Особые приметы  - крупные татуировки на груди (в виде церки) и ногах. Всем, кто имеет информацию, просьба обращаться по телефонам 068-777-0-112 или 102.  

 

Криминал Харьков: Пропал 40-летний Серегей Баранюк на синем ВАЗе в дороге с Салтовки на ХТЗ

 

Тэги:  пропал мужчина, розыск, харьков, окружная, хтз, салтовка
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.01 Криминал и происшествия Под Харьковом найден живым пропавший две недели назад мужчина (фото) 20.12 Криминал и происшествия Пропал по дороге домой: исчезнувший месяц назад мужчина найден живым под Харьковом 15.12 Криминал и происшествия Пропал три месяца назад: в Харькове найден живым мужчина с Роганской улицы
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 