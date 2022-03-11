11.03.2022 12:19 Евгений Клочко

Артиллерийский обстрел пгт Золочев в Харьковской области: погибла женщина

Харьковской областной прокуратурой начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры. Следствием установлно, что 10 марта 2022 года в период времени с 10 до 11 часов военнослужащие оккупационных войск Российской Федерации произвели артиллерийский обстрел пгт Золочев Богодуховского района Харьковской области.

В результате обстрела погибла 56-летняя местная жительница. Две женщины с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Богодуховскую центральную районную больницу. Сейчас они прооперированы.

В результате артиллерийского обстрела оккупантов полностью разрушены два жилых дома, еще 2 – повреждены.

Досудебное расследование проводят следователи Управления СБ Украины в Харьковской области.

Напомним, генералу-уроженцу Харьковщины сообщено о подозрении в бомбардировках мирных городов.