11.03.2022 12:46 Евгений Клочко

На Харьковщине оккупанты обстреляли психоневрологический интернат

Оккупационные войска хотели захватить Харьков за два дня, но мощное сопротивление на передовой и в тылу не дало этого сделать.

Об этом 11 марта, заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает РЕДПОСТ

По его словам, что врагу не остается ничего другого, как цинично атаковать мирное население. Самой критической точкой на Харьковщине остается Изюм, где сегодня снова запланированы «зеленые коридоры».

«Оккупант снова совершил жестокую атаку на мирных жителей. После военного преступления в Мариуполе сегодня прямым попаданием враг попал в Оскольский психоневрологический интернат», - сообщил Олег Синегубов.

По его словам, на момент поражения в интернате находились 330 человек, из которых 50 - малоподвижные и 10 передвигаются на колясках. Эвакуировать в соседний интернат успели 73 человека. Количество пострадавших устанавливается.

«Это военное преступление против мирного населения, геноцид украинской нации! Несмотря на все, Вооруженные Силы Украины продолжают держать оборону и не отдадут ни одного сантиметра земли врагу!» – подчеркнул глава ХОВА.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области вражеские войска продолжают бомбить объекты критической инфраструктуры и жилье мирного населения.