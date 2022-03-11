В Харькове призвали людей спускаться в метро и убежища от мороза (видео)

11.03.2022 13:11 Евгений Клочко

Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал, что делать горожанам, живущим в домах без отопления.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соответствующее видеообращение мэра города.

"Дорогие харьковчане!

Идут сильные морозы. Я призываю всех горожан, чьи дома вследствие обстрелов Харькова остались без тепла, спускаться в метро, подвалы и бомбоубежища. Так же переходить в школы и садики, которые отапливаются. Там мы обеспечим вас всем необходимым для жизни, включая горячее питание!!!

Мы - вместе!!! Мы - харьковчане!!!", - говорится в сообщении Игоря Терехова.