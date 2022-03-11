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11.03.2022  13:11   Евгений Клочко

В Харькове призвали людей спускаться в метро и убежища от мороза (видео)

Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал, что делать горожанам, живущим в домах без отопления.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соответствующее видеообращение мэра города.
 
"Дорогие харьковчане! 
 
Идут сильные морозы. Я призываю всех горожан, чьи дома вследствие обстрелов Харькова остались без тепла, спускаться в метро, подвалы и бомбоубежища. Так же переходить в школы и садики, которые отапливаются. Там мы обеспечим вас всем необходимым для жизни, включая горячее питание!!!
 
Мы - вместе!!! Мы - харьковчане!!!", - говорится в сообщении Игоря Терехова.
 
 
Ранее сообщалось, что бригады КП «Харьковводоканал» устранили аварийные ситуации после авианалетов и взрывов на трубопроводах холодного водоснабжения в Шевченковском и Холодногорском районах.

 

Тэги:  агрессия россии, игорь терехов, харьков
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