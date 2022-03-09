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09.03.2022  14:07   Дмитрий Колоней

Бригады «Харьковводоканала» восстанавливают коммуникации, но советуют запастись водой

Коммунальщики Харькова продолжают работать в плановом режиме.

https://www.city.kharkov.ua/ru/news/kharkivvodokanal-pratsyue-v-planovomu-rezhimi-ta-remontue-merezhi-50018.html
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, по информации аместителя гендиректора по эксплуатации водопроводного хозяйства, директора Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлена Волкова, все насосные подкачивающие станции работают в штатном режиме, а водоснабжение происходит в полном объеме.
 
"Несмотря на сложную ситуацию в городе, когда взрывы и авианалеты повреждают сети водоснабжения, наши ремонтные бригады реагируют на все аварийные ситуации на трубопроводах и заявки от потребителей.", - отметил Владлен Волков.
 
Сегодня, 9 марта 2022 года ведутся восстановительные работы в Немышлянском, Киевском, Шевченковском, Холодногорском и Новобаварском районах.
 
Все комплексы и службы КП «Харьковводоканал» работают в штатном режиме, но авианалеты и взрывы нарушают работу энергоподающих станций, поэтому падает напряжение на насосных агрегатах, возникают протекания на сетях.
 
Владлен Волков, отметил, что бригады делают все от них зависящее для восстановления подачи воды в наши дома, но это не всегда возможно сделать оперативно.
 
"Обращаюсь ко всем харьковчанам: для своего комфорта обеспечьте себя запасом воды! Наши ремонтные бригады снабжены всеми необходимыми материалами и оборудованием. Техника готова к выезду для устранения аварийных ситуаций".  — подчеркнул директор Комплекса «Харьковводоснабжение».
 
Напомним, что харьковчане могут звонить в диспетчерскую КП «Харьковводоканал» по единому короткому номеру 15-33, доступному бесплатно со всех мобильных операторов и стационарных телефонов.
 
 
Напомним, ранее коммунальное предприятие «Харьковводоканал» просит харьковчан сделать необходимый запас воды.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  вода, агрессия рф, харьков, ремонт, жкх, водопровод
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