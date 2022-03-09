09.03.2022 14:07 Дмитрий Колоней

Бригады «Харьковводоканала» восстанавливают коммуникации, но советуют запастись водой

Коммунальщики Харькова продолжают работать в плановом режиме.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, по информации аместителя гендиректора по эксплуатации водопроводного хозяйства, директора Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлена Волкова, все насосные подкачивающие станции работают в штатном режиме, а водоснабжение происходит в полном объеме.

"Несмотря на сложную ситуацию в городе, когда взрывы и авианалеты повреждают сети водоснабжения, наши ремонтные бригады реагируют на все аварийные ситуации на трубопроводах и заявки от потребителей.", - отметил Владлен Волков.

Сегодня, 9 марта 2022 года ведутся восстановительные работы в Немышлянском, Киевском, Шевченковском, Холодногорском и Новобаварском районах.

Все комплексы и службы КП «Харьковводоканал» работают в штатном режиме, но авианалеты и взрывы нарушают работу энергоподающих станций, поэтому падает напряжение на насосных агрегатах, возникают протекания на сетях.

Владлен Волков, отметил, что бригады делают все от них зависящее для восстановления подачи воды в наши дома, но это не всегда возможно сделать оперативно.

"Обращаюсь ко всем харьковчанам: для своего комфорта обеспечьте себя запасом воды! Наши ремонтные бригады снабжены всеми необходимыми материалами и оборудованием. Техника готова к выезду для устранения аварийных ситуаций". — подчеркнул директор Комплекса «Харьковводоснабжение».

Напомним, что харьковчане могут звонить в диспетчерскую КП «Харьковводоканал» по единому короткому номеру 15-33, доступному бесплатно со всех мобильных операторов и стационарных телефонов.