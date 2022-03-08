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08.03.2022  19:57   

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к английскому парламенту (видео)

Глава государства поднял перед парламентариями Великобритании две важнейшие для Украины темы.

Как сообщает РЕДПОСТ, Владимир Зеленский в своем обращении к высшему законодательному органу в Соединённом Королевстве: 
  1. Изложил ход вторжения РФ со всеми его трагическими последствиями.
  2. Подчеркнул, что за эти дни погибли 50 ни в че не повинных детей.
  3. Заявил, что украинцы будут защищать свою землю и не сдадутся.
  4. Поблагодарил за поддержку Великобританию и «всю цивилизацию больших стран».
  5. Призвал признать РФ государством-террористом и «найти способ сделать украинское небо безопасным».
 

 

Тэги:  агрессия рф, обращение зеленского, харьков, украина
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