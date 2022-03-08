08.03.2022 18:26 Дмитрий Колоней

Агрессия РФ: полиция Харькова просит сообщать о подозрительных лицах

Для сообщения о вероятных диверсантах в Харькове действуют чат-боты.



Нацполиция

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Нацполицию, существуют следующие телеграмм-боты:

При обнаружении:

передвижения врага или подозрительных предметов - используется чат-бот Найден Враг (@znaydenvorogbot); света или метки – Народный мистник (@ukraine_avanger_bot); неразорвавшихся снарядов - Тарас бот (@bomb_found_bot);

Можно также обращаться на

Колл-центр терробороны – 0800507028. Спецлинию 102 (полиция выезжает на вызовы и проверяет информацию). Чат-бот @Kharkiv102_bot

Полиция просит не быть равнодушными, так как каждый гражданин может помочь выявить и одолеть врага.