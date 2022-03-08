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08.03.2022  18:26   Дмитрий Колоней

Агрессия РФ: полиция Харькова просит сообщать о подозрительных лицах

Для сообщения о вероятных диверсантах в Харькове действуют чат-боты.


Нацполиция
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Нацполицию, существуют следующие телеграмм-боты:
 
При обнаружении:
  1. передвижения врага или подозрительных предметов - используется чат-бот Найден Враг (@znaydenvorogbot);
  2. света или метки – Народный мистник (@ukraine_avanger_bot);
  3. неразорвавшихся снарядов - Тарас бот (@bomb_found_bot);
Можно также обращаться на
  1. Колл-центр терробороны – 0800507028.
  2. Спецлинию 102 (полиция выезжает на вызовы и проверяет информацию).
  3. Чат-бот @Kharkiv102_bot
Полиция просит не быть равнодушными, так как каждый гражданин может помочь выявить и одолеть врага. 
 
Тэги:  диверсанты, агрессия рф, харьков
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