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18.07.2022  15:57   Дмитрий Колоней

На Харківщині знищені діверсанти морської піхоти загарбників (видео)

Про знищенні ДРГ на Харківщині інформує війскова розвідка Міноборони України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО, розвідувальна група управління «Кедр» провела спецоперацію в селі Дементіївка Дергачівського району Харківської області. Було виявлено великий ворожій підрозділ, що розміщувався у зруйнованих будівлях.
 
В результаті вогневого ураження 36 окупантів було знищено. Багато неприятелів отримали поранення різного ступеню тяжкості.
 
Пізніше «Кедр» разом з підрозділами місцевого ТРО і Національної гвардії провів низку боєзіткнень та змусив ворога відійти з позицій, попри значну чисельну перевагу противника. В результаті операції були здобуті численні трофеї та взято в полон пораненого командира взводу ворожої ДРГ. Ним виявився уродженець Запорізької області 1989 року народження, Станіслав Трутнєв. Це військовослужбовець 140 загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами Північного флоту ВМФ РФ (в/ч 69068, Відяєво, Мурманської області). Три роки тому був відряджений в угруповання збройних сил РФ в Сирії.
 
Безпосередньо на полі бою йому було надано первинну медичну допомогу, наразі він перебуває в одному з українських медичних закладів.

 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  диверсанты, агрессия россии, харьков
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